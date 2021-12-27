حفل لتكريم الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظم اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، حفلًا لتوزيع جوائز النقابة لعام 2021م، والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد، وكان الاتحاد قد أعلن عن الجوائز، والتي جاءت كالتالي..

أولاً: جوائز الاتحاد "قيمة كل منها 10000 جنيه": جائزة شعر الفصحى، فاز بها الشاعرة تقى المرسى مصطفى، المحكمون "الدكتور مصطفى رجب، صلاح اللقاني، عاطف عبدالعزيز".

وفاز بجائزة شعر العامية الشاعر محمود فهمي الدسوقي، والمحكمون: "عبدالستار سليم، كوثر مصطفى، مصطفى مقلد".

أما جائزة النقد الأدبي فازت بها الدكتورة أمل الجمل، والمحكمون: "الدكتور مراد عبدالرحمن مبروك، الدكتور أحمد حلوة، الدكتور أبو الحسن سلام".

وفاز بجائزة الرواية الروائي الدكتور كمال رحيم، والمحكمون "نبيل عبدالحميد، محمد قطب، حسين عبدالرحيم".

وفي جائزة الترجمة فاز بها المترجم حاتم ربيع حسن، المحكمون "الدكتور مكارم الغمري، والدكتور أحمد الحسيسي، الدكتورة فاطمة خليل".

جائزة أدب الاًطفال فاز بها الكاتب صلاح فؤاد شعير ، المحكمون "الدكتور مصطفى أبو شوارب، صفاء عبد المنعم، نادية كيلاني".

ثانيًا: سبع جوائز خاصة على النحو الآتي:

جائزة الدكتور عبدالغفار مكاوي في القصة؛ "قيمتها 1500 جنيه" فاز بها الدكتور هشام قاسم.

المحكمون: "الدكتور إبراهيم عوض، الدكتورة عطيات أبو العنين، أحمد مرسال".، و جائزة الدكتور حسن البنداري فى القصة القصيرة "قيمتها 5000 جنيه" فازت بها إيمان عنان، المحكمون "الدكتورة إلهام سيف الدولة، الدكتور صلاح معاطى، سمير الفيل".

وجائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب "قيمتها 5000 جنيه" تقرر حجب الجائزة بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في هذا الشأن ووجود مرشح واحد حصل على أقل من 85%، والمحكمون "محمد أبو العلا السلاموني، الدكتور عمرو دوارة، الدكتورة وفاء كمالو".

جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد فى مجالات الأدب "قيمتها 5000 جنيه" فاز بها الكاتب أيمن رجب طاهر، المحكمون "الدكتور محمود الشهابى، الدكتور السيد نجم، شوقى بدر يوسف، الدكتور خالد أبو الليل".

جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية "قيمتها 5000 جنيه" فاز بها هناء عبدالهادي، والمحكمون "الدكتور محمد يونس عبدالعال، سهام بيومي، وفكري داود".

جائزة نوال مهني للشعر الفصيح "العمودي والتفعيلي" و"قيمتها 10000 جنيه" فاز بها الدكتور عايدي علي جمعة، المحكمون "الدكتور فوزي خضر، ثروت سليم، أحمد عنتر مصطفى".

جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال، وقيمتها 3000 جنيه، فاز بها شاكر صبرى، المحكمون "جابر بسيوني، السيد حسن، علي عبدالدايم".