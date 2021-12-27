صناعة النواب تمهل المستثمرين أسبوعين لتقديم بيانات جديدة بشأن رسوم الإغراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، والذي أداره النائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، بمنح مهلة أسبوعين أمام المستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لإلغاء أو إرجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـB.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا، ما يُهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين.

واعترض المستثمرون خلال اجتماع اللجنة قرار فرض الإغراق الذي يستمر حتى 5 سنوات وليس سنة واحدة كفترة تجريبية.

وأضافوا أن رسم الإغراق على منتج لم ينتج في مصر غير معقول، مشيرين إلى أن الدراسة القائمة على الإغراق أغفلت مدى تأثير كورونا على الاقتصاد في كل دول العالم، بجانب إغفال العامل التكنولوجي.

وعلق ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، قائلًا: "الاعتراضات والانتقادات التي طرحت أراها بكل أمانة اعتراضات قانونية لها وجهة نظر سليمة"، موضحًا أن مصر تحاول من خلال هذا القرار أن تنافس الدول الصناعية الكبرى ولا تكون فقط دولة مستهلكة.

وأضاف السجيني أن هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق والدعم واتفاقية الوقاية، مؤكدًا أن أي دولة لا تنمو صناعيًا بالواردات بل بتوفير بيئة صناعية مناسبة.

واختتم: "مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع في 192 دولة وهذه آليات من شآتها حماية الصناعة في هذه الدول"، مضيفًا أن الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية، كما أننا ملتزمين بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية، قائلًا: "كل 6 أشهر نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية وهذا من شأنه حماية للصناعة".