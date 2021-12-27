شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار بالسواحل والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها:

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير الخدمات بقرية غرب سهيل بأسوان

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، لتفقد اعمال تطوير الخدمات بالقرية في إطار مبادرة حياة كريمة.

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على 3 قوانين

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة غدا الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحا.

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار بالسواحل والقاهرة والصغرى 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الرئيس السيسي يفتتح محطة محولات بنبان 3 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى محطة محولات بنبان للطاقة الشمسية، جهد 500- 220 – 22 كيلو فولت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

الرئيس السيسي: الأمن القومى كان ممكن يتأثر بمشكلة الكهرباء

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشكلة الكهرباء التي شهدتها البلاد في 2014، :"أعباء المشاريع ضخمة جدا على الدولة والديون، إحنا كنا قدام خيارين نقول الموضوع ده ميتحلش، فيه دول بقالها 15 و20 سنة في الكهرباء ومحلتهاش.

"معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة فى تنمية إقليم الصعيد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف جديدًا حول الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنمية إقليم الصعيد.

مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون أكاديمية الفنون

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة1981.

مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لـ17 يناير

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 17 يناير المقبل لتقديم موافقة وزير المالية.

الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 83.3 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

قرار جمهورى بتجديد ندب قضاة للعمل بلجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 615 لسنة 2021 بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين؛ لمدة عام ينتهي في 20-9-2022.

حديث القلب والعقل بافتتاح الرئيس السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية..إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء أن القطاع شهد ظروفا صعبة في الدولة المصرية قبل البدء في تطويره بشكل كامل، متابعا: "قطاع الكهرباء في كل شيء كان صعب جدا وفي موضوع الطاقة.. وماشيين في الطاقة ومش اقصد على الكهرباء بس.. إحنا لما اتكملنا عاوزين مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية سواء إنتاج أو توزيع أو تحكم زيها زى أي دولة متقدمة جدا في المجال".

محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور

عقب زيارتهما لمواقع العمل بمشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية اليوم، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة جامع عمرو بن العاص، ورافقهما المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.

الرقابة المالية: وثيقة تأمين المصريين بالخارج تشمل سداد 100 ألف جنيه حال الوفاة بحادث

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن -لأول مرة- في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.