شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أزمة الطيران.. أمريكا تلغى 7 آلاف رحلة فى 24 ساعة بسبب أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إلغاء أو تأجيل أكثر من 7300 رحلة جوية فى الولايات المتحدة يوم الأحد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث سعى العديد من الأشخاص للعودة إلى الوطن من وجهاتهم لقضاء عطلة عيد الميلاد، وفقًا لتقارير يو اس ايه توداي.

تم تأجيل ما يقرب من 5900 رحلة طيران حيث أدى متحور اوميكرون إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إلغاء حوالى 1400 رحلة طيران تمامًا.

وتأتى أنباء التأخيرات الجماعية والإلغاءات بعد تأجيل أو إلغاء حوالى 4000 رحلة طيران فى عيد الميلاد يوم السبت حيث أشارت شركات الطيران إلى نقص حاد فى الموظفين بسبب إصابات كورونا أو دخول الموظفين للعزل الاجبارى الذى تفرضه عدد من الدول على الوافدين لاراضيها.

قالت شركة اميركان ايرلاينز فى عيد الميلاد أن عددًا من المكالمات المرضية المتعلقة بـ COVID دفعتهم إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء بعض الرحلات الجوية المقررة لهذا اليوم مسبقًا، على الرغم من أن عملها "يسير بسلاسة" وفقا لما قاله مسئول بالشركة.

وفى نفس السياق قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى البلاد، أنتونى فاوتشى يوم الأحد إنه سيدعم تفويضات لقاحات السفر الجوى المحلية.

وقال فاوتشى ردا على سؤال حول التفويضات فى ظهور على شبكة ABC News: "أى شيء يمكن أن يؤدى إلى تلقيح المزيد من الناس سيكون موضع ترحيب".

وبحسب التقرير، لدى الحكومة الكندية بالفعل تدابير مماثلة لمتطلبات اللقاح للرحلات الجوية المعمول بها مثل تلك التى اقترحها فاوتشى، فاذا كان الشخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر، فيجب أن يتم تطعيمه بالكامل من أجل ركوب الرحلات الداخلية أو الدولية وكذلك ركوب القطارات.