شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برامج التوعية بأضرار المخدرات فى قرى "حياة كريمة" خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

. القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" تقريرا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2021، فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ، وتم اختيار 2045 كادرا من أبناء القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى، فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

كما تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر فى القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب ،للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالى لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات، وتم تنفيذ نحو 40900 زيارة منزلية فى 409 قرية حتى الآن من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة".