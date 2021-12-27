شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 626 جهاز أشعة وتوزيعها على جميع المستشفيات خلال العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها بالمستشفيات، حيث تم توفير 565 جهاز أشعة بمختلف أنواعها (أشعة مقطعية – رنين – قسطرة – ماموجرام – أشعة عادية – أشعة متنقلة – سونارC arm – CR - DR)، وتوزيعهم على جميع مستشفيات محافظات الجمهورية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام الأشعة.

وقال "عبدالغفار" إنه تم توفير 17 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، وتوزيعهم على مستشفيات الحميات والصدر لمواجهة جائحة كورونا، بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، لافتًا إلى أنه تم توفير 41 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، و3 أجهزة أشعة مقطعية 160 مقطع، بالتعاون مع البنك المركزي، وتوزيعهم لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان العامة والمركزية، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم توفير 2001 كرسى غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد بالمستشفيات، خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنه تم توفير 1000 كرسى منهم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتابع أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص لعدد 1601 كرسى للغسيل الكلوي، وتوزيعهم وتركيبهم بالمستشفيات، وجارى توزيع 400 كرسى عقب الانتهاء من إجراءات فحصهم، مضيفًا أنه تم إحلال وتجديد 3100 ماكينة غسيل كلوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف "طه" أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب 38 محطة معالجة بسعات تشغيلية مختلفة تبدأ من 8 ماكينات حتى 64 ماكينة بجميع المستشفيات، لافتًا أنه تم تخصيص 16 محطة منهم كمخزون استراتيجى للوزارة.