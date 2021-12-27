شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة فى تنمية إقليم الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف جديدًا حول الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنمية إقليم الصعيد.

وأوضح الفيديوجراف المشروعات التي تمت في العديد من القطاعات، فعلى مستوى قطاع النقل والمواصلات تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، وتم أيضًا تنفيذ 365 كوبري ونفقًا، وشهد قطاع الإسكان تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، وفي قطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب و224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة تمت إضافة حوالي 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان وهو واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وفي قطاع البترول والغاز تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي، وحول إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية تم تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد و40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقاري و89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.

وشهد قطاعا التعليم والصحة طفرة كبيرة من حيث إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، وفي قطاع الصناعة تم وجاري تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.

ونتج عن كل هذه المشروعات زيادة معدلات الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 500%، 55% على التوالي، كما تراجع معدل الفقر بريف الوجه القبلي في 2019/2020 بـ 3.79 نقاط مئوية مقارنة بـ 2017/2018 وتم إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% في 2014 ونسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحي 33% مقارنة بـ 22% عام 2014.