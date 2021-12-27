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قتلوا موظف بحملة سرفيس.. النيابة تُحيل 4 متهمين للجنايات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، 4 متهمين بـ قتل موظف بحملة السرفيس لمحكمة الجنايات، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجني عليه بمنطقة حدائق الأهرام بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.

وتسلمت النيابة التحريات الأولية، بأن عددًا من السائقين ألقوا الحجارة على المُشاركين في حملة سرفيس، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين من سائقي "التوك توك" بمنطقة حدائق الأهرام، بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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