قتلوا موظف بحملة سرفيس.. النيابة تُحيل 4 متهمين للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، 4 متهمين بـ قتل موظف بحملة السرفيس لمحكمة الجنايات، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجني عليه بمنطقة حدائق الأهرام بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.

وتسلمت النيابة التحريات الأولية، بأن عددًا من السائقين ألقوا الحجارة على المُشاركين في حملة سرفيس، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين من سائقي "التوك توك" بمنطقة حدائق الأهرام، بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.