بتهمة البلطجة.. القبض على 7 أشخاص طرفي مشاجرة بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 7 أشخاص، بتهمة البلطجة وترويع المواطنين، خلال تشاجرهم بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة التبين.

ورد بلاغ للمقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم لديوان القسم.

وتحفظت مباحث القسم على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.