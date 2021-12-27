الداخلية: ضبط 174 سلاح ناري و264 قضية مخدرات وتنفيذ 61884 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 174 قطعة سلاح ناري، و264 قضية مخدرات، وتنفيذ 61884 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان ارتكبا 5 حوادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 264 قضية مخدرات.. بإجمالي 292 متهمًا، وضبط 40 متهما هاربًا، وضبط 33 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 238 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23086 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.