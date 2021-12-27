شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: خطة تطوير الخط الأول للمترو ترفع قدرته الاستيعابية 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن خطة تطوير الخط الأول للمترو حلوان ـ المرج من نظم إشارات واتصالات وقطارات جديدة ستسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذا الخط بمقدار حوالى 30%، حيث ستزيد طاقته من 1.2 مليون راكب فى اليوم إلى 1.6 مليون راكب، وهو ما سيقلل تكدس الركاب به.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعاقدت مع شركة الستوم الفرنسية لتصنيع توريد 55 قطارا مكيفا لدعم أسطول قطارات هذا الخط بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطارا آخر يعملون بهذا الخط منذ بداية تشغيله نهاية الثمانينات، لتعمل هذه القطارات مع القطارات الجديدة الـ 20 التي تعمل بهذا الخط منذ عام 2016 ووردتها شركة هونداى روتم الكورية و17 قطارا مُعاد تأهيلها.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن تكلفة القطارات الـ 55 التي تم التعاقد على شراءها تبلغ 815.6 مليون يورو و1.2 مليار جنيه مصر.

وتنفذ الدولة خطة لتطوير شامل الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل إلى 30.760 مليار جنيه، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول في المسافة من حلوان حتى المرج و4.410 مليار جنيه للخط الثانى.

وتتضمن خطة تطوير الخطين الأول والثانى تحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة، حيث مخطط شراء 4 قطارات مكيفة أخرى للخط الثانى مع إعادة تأهيل وتحديث القطارات التي تعمل به منذ بداية تشغيل هذا الخط منتصف التسعينات.