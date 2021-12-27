شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 6 منشآت مخالفة و 2 عقار آيل للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهه مخالفات البناء والتعامل الحازم حيالها في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والإزالة الفورية للمخالفة.

وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور من رصد 6 حالات بناء مخالف من خلال وحده المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

وقامت المحافظة بإزالة 2 جمالون مقام بالمخالفه بحرم الطريق الدائرى وبشارع السنترال بمنطقه صفط اللبن بحى بولاق الدكرور، كما أزالت الدور الخامس المقام بالمخالفه بعقار بالعنوان 12 شارع فراج محمد طلبه متفرع من شارع مصطفى بشندى، بالاضافه إلى إزالة الدور الثالث المقام بالمخالفة بالعقار 14 شارع عبد العزيز ابوزيد متفرع من شارع التحرير.

كما نفذت المحافظة ازاله للدور الثالث المقام بالمخالفة للعقار 13 حارة محمود عاشور متفرع من شارع الشريف و إزالة الدور الرابع وهو عبارة عن حجرتين بالعنوان شارع الشعار بمنطقة أبو قتادة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعه من عبد الله نور رئيس حى بولاق.

وفى اطار اخر واصلت محافظة الجيزة من خلال اجهزتها رصد حاله العقارات الأيلة للسقوط من خلال اللجان المشكله فى ذلك الصدد وسرعه التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بإزالة عقارين متجاورين رقم 15 و 17 بحارة النور من شارع مراد بالكيت كات لما تمثله من خطورة داهمة حرصا على حياة المواطنين وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.