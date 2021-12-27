شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يناير السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 اعتبارا من السبت المقبل أول الشهر من ماكينات الصرف الآلى، حيث سيتزامن الصرف قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ فى صرف معاشات ديسمبر، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

‏‎كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ، قد شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدين من المعاشات.