شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية في محافظة البحيرة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في محافظة البحيرة بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير المعهد التناسليات الحيوانية أن القافلة في الفتره من 26 ديسمبر الى 30 ديسمبر ، وشهدت إقبالا كبيرا في أول يوم عمل لها في قرية الهدى والتقوى بمركز وادي النطرون حيث تم فحص وعلاج 465 حاله تم اعاده التاهيل التناسلي ل 83 حيوان و إجراء فحص تناسلي بالموجات فوق الصوتيه لتشخيص العشار وكذلك المشاكل التناسليه وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمه تناسليا والجاهزة للتلقيح اثناء تواجد القافله.

كما تم الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية و الخارجيه وعلاجها وتم تجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الامراض الطفيليه ب 201 وتم اجراء العمليات الجراحيه وتحصين الحيوانات بالتحصينات الغير سياديه ب 54 كما تم تقييم الطلائق المستخدمه في التلقيح الطبيعي بالقرى التي ذارتها القافله كما تم تشخيص وعلاج مسببات التهاب الضرع والعرج .

واضاف فاضل أنه على هامش القافله تم عمل ندوة إرشادية لصغار المربيين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام و تدوير المخلفات الزراعيه لعمل اعلاف الحيوان و ندوة للاطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثه في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه في حيوانات المزرعة .