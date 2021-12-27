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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات

‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‎- الجوافة 9 جنيهات

‎- بلح بارحى 34 جنيها

‎- البسلة 10 جنيهات

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها

‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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