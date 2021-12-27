شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات ‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‎- الجوافة 9 جنيهات ‎- بلح بارحى 34 جنيها ‎- البسلة 10 جنيهات ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها ‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎‏‎