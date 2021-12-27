شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشارك فى احتفالية تخريج دفعة جديدة من معهد التخطيط القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى فى احتفالية تخريج دفعة جديدة من برنامجى الماجستير " الأكاديمي" و"المهنى" بمعهد التخطيط القومى والتى أطلق عليها دفعة " الدكتور كمال الجنزوى " تكريما لمسيرة عطائه العلمى والوطنى وبلغ عدد الخريجين 219 خريجا يمثلون مختلف الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومن بين هؤلاء الخريجين ( 11 ) خريجا يمثلون وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يأتى ذلك فى إطار التنسيق وتعزيز التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة.

جاءت مشاركة وزير الطيران بدعوة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى والتى أكدت فى كلمتها خلال الاحتفالية أن معهد التخطيط القومى أسهم على مدار سِتة عقود فى تخريج الكوادر ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة إلى الحرص على أن تواكب مواد البرامج التى يقدمها المعهد الاحتياجات والمتغيّرات الوطنية والإقليمية والدولية فى المجال التنموى، وبما يُلبى الاحتياجات العملية للمؤسسات التى يُمثلها الدارسون، سواء الحكومية أو غير الحكومية، بهدف تنمية تلك المؤسسات وتحسين كفاءتها بما يُعزِّز التواصل وتبادل الخبرات بين مؤسسات الدولة.

ومن جانبه أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن شكره للدكتورة هالة السعيد على دعوتها لحضور الاحتفالية مشيرا إلى أن وجود 11خريجا يمثلون قطاع الطيران من بين خريجى برنامجى الماجستير "المهنى" و"الأكاديمى" يأتى فى إطار خطة وزارة الطيران لدعم وتشجيع العاملين وتدريبهم على الأساليب الإدارية الحديثة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وثمّن وزير الطيار فى بيان له، الدور الرائد الذى يقوم به معهد التخطيط القومى فى تعزيز منظومة البرامج التدريبية داخل مؤسسات الدولة بما يسهم فى دعم خطط التنمية وبناء القدرات مع العمل فى الوقت ذاته على تنمية المهارات لوظائف المستقبل.