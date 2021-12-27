شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تدريب 10 آلاف من الأطقم الطبية بالمستشفيات على طرق مكافحة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 10 آلاف و345 فرداً من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية على أساليب وأساسيات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، ضمن البرنامج القومي لمكافحة العدوى خلال عام 2020/2021، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج القومى لمكافحة العدوى يهدف إلى الوقاية من العدوى خلال تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، فضلاً عن ضمان تطبيق الممارسات السليمة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، ورفع كفاءة ومهارة العاملين بها.