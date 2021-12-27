شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: وفد جمعية المعلمين الإماراتيين يزور جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للمعلمين، إنه ضمن زيارة جمعية المعلمين الإماراتية لمصر، لتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع نقابة المعلمين المصرية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التقى وفد جمعية المعلمين الإماراتيين خلال زيارته للقاهرة برئاسة مشغل الخديم الأمين العام للجمعية، بالدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحث العلمي ، للاستفادة من بعض الدراسات العليا داخل الجامعة ، والتعرف على منظومة البحث العلمى للجامعة.

وقدم الوفد الإماراتي درع جمعية المعلمين الإماراتيين للدكتور عبد الرحمن ذكرى ، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية ، كما قام نائب رئيس جامعة القاهرة بتقديم درع الجامعة للوفد الإماراتى ، وفى نهاية اللقاء تفقد الوفد قاعة القبة داخل جامعة القاهرة .

وكان قد استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين، وفد جمعية المعلمين الإماراتيين برئاسة مشعل الخديم الأمين العام للجمعية، وتطرق اللقاء إلى بحث أفاق التعاون المشترك بين نقابة المعلمين المصرية وجمعية المعلمين الإماراتية ، وتبادل الخبرات بين الجانبين على مستوى العمل النقابي والمشاركة في تطوير منظومة التعليم ، وسبل دعم المعلمين ومساندتهم في كافة القضايا بكلا البلدين.

وخلال اللقاء ، أكد الزناتي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات التي تجمعهما أواصر الصداقة والتآخي والتعاون المشترك في عدة مجالات، ولاسيما بين نقابة المعلمين المصرية وجمعية المعلمين الإماراتية، وأبدى نقيب المعلمين المصريين ، عن سعادته بتلك الزيارة ، معربا عن تقديره واحترامه لجمعية المعلمين الإماراتية ، ودولة الإمارات قيادة وشعبا . وفي نهاية اللقاء ، كرم خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الوفد الإماراتي ، مهديا إياهم درع نقابة المعلمين ، تقديرا لدورهم في دعم مسيرة العمل النقابى.