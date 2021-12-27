شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعلن إصدار أول معايير اعتماد لمراكز العلاج الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: "نستهدف رفع كفاءة مختلف الخدمات صحية المقدمة للمواطن المصري، مشيرة إلى إصدارها معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعى من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصول معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعى 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 99.6% موجها الدعوة لمراكز العلاج الطبيعى على اختلاف أنواعها للتسجيل بالهيئة وفقا المعايير الجديدة حتى تتمكن من التعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل فضلا عن تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه على مدار ثمانية عشر شهراً، قامت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعى فى مصر واستناداً إلى المعايير العالمية فى مجال العلاج الطبيعي؛ بتطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعى والتى اشتملت على أربعة أقسام هى متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعى المنزلية.. أعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية والتى شارك فيها اكثر من 30 مركز علاج طبيعى فى مصر لقياس مدى فاعلية وكفاءة تلك المعايير ومدى سهولة تطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها و العمل عليها حتى تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.

و رحب د. سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى بالحضور معربا عن سعادته بصدور المعايير المصرية لمراكز العلاج الطبيعى كأول نموذج من نوعه فى المنطقة العربية بل وفى أغلب دول العالم، وكخطوة هامة لتطوير الرعاية الصحية ومشيدا بالدور الهام الذى تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية فى المشهد الصحى المصري.

وأكد النقيب العام للعلاج الطبيعي، على الاستعداد التام للتعاون بين النقابة والهيئة خلال الفترة القادمة لضم مراكز العلاج الطبيعى بمختلف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وحول آلية تقدم مراكز العلاج الطبيعى للحصول على اعتماد GAHAR، أشار د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الخطوة الأولى هى تقدم المركز بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة أو على البريد الإلكترونى الخاص بإدارة الاعتماد و التسجيل [email protected]، بعد استيفاء الاجراءات اللازمة يتم تحديد موعد زيارة المركز لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المركز وفقًا لدليل معايير الاعتماد الصادر عن الهيئة.. وأضاف أبو يوسف: بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار وإخطار المركز بقرار لجنة الاعتماد ويحق للمركز تقديم طعن على القرار فى غضون 15 يوم إذا لم يٌقدم أى طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية.

ولفت د. أبو يوسف أن المعايير الصادرة عن الهيئة قد راعت كافة القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة لعمل أخصائيين و ممارسين العلاج الطبيعى و أنها تنطبق فقط على مراكز العلاج الطبيعى المرخصة ولا تنطبق على مراكز التأهيل ولا مراكز النقاهة و الرعاية الممتدة

فى سياق متصل، أوضح د. أسامة عبد الرحمن، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن معايير مراكز العلاج الطبيعى التى نحتفل بصدورها اليوم، والتى تطلبت جهد كبير تشارك فيه عدد كبير من الخبراء سواء فى لجنة وضع المعايير او من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تم تصميمها بعناية لتوجيه الوضع الحالى للرعاية الصحية المصرية نحو الرؤية المستهدفة مؤكدا مقارنتها بدقة بالمعايير الدولية فى هذا المجال، بالإضافة إلى التأكد من تطابقها مع القوانين واللوائح المصرية، وملاءمتها مع الثقافة المصرية.

وتابع د. عبد الرحمن أن المعايير تستهدف تطوير وتنسيق واستخدام المعرفة والمهارات المختارة فى تخطيط وتنظيم وتوجيه البرامج لرعاية الأفراد الذين تأثرت قدراتهم الوظيفية أو أصبحت مهددة بسبب المرض أو الإصابة.. حيث يتعامل العلاج الطبيعى فى المقام الأول مع الأفراد الذين يكون ضعفهم المحتمل أو الفعلى مرتبطًا بالجهاز العصبى العضلى الهيكلي، أو النمو أو أى خلل وظيفى آخر، ويركز على طرق تقييم وظائف أجهزة الجسم؛ واختيار وتطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة للحفاظ على تلك الوظائف وتحسينها واستعادتها.. مضيفا حرص المعايير على تركز الرعاية حول المريض بما يضمن أن الخدمة الجيدة التى يتلقاها تقوم على الشراكة بين المريض وذويه، ومقدم الرعاية الصحية الذى يركز على قيم المريض وتفضيلاته واحتياجاته فضلا عن تحقيق الأمان والسلامة للمريض واسرته والعاملين بالمركز قبل واثناء وبعد تقديم الخدمة الصحية.

وفى ذات السياق، أوضح د. محمد قطب الهوارى، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن معايير خدمات العلاج الطبيعى تشمل أيضا الرعاية المنزلية، مما يضمن حصول المريض المصرى على أقصى درجات الرعاية المنزلية ذات الجودة العالية.. وهى تشمل آليات تحديد و تصميم خطة الرعاية المنزلية وفقا لمعايير الأهلية المحددة مسبقاً واستمرارها وتوثيقها، إلى جانب أدلة العمل الاسترشادية الاكلينيكية، و مقاييس الأداء التى تتبناها المنشأة للحفاظ على مستوى متميز من الخدمة للمرضى.