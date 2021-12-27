شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تنفيذ المجمع الطبى للأطفال ينضم لمنظومة الصحة خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى سعداء إننا نشهد صرحا طبيا جديدا يضاف إلى أنشطة جامعة القاهرة، مؤكدا أن جامعة القاهرة هى أساس العلوم الطبية من الناحية العلاجية والمنظومة الصحية ولدت فى مهدها بجامعة القاهرة وقصر العينى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش حفل وضع حجر الأساس للمجمع الأطفال الطبى بالفرع الدولى لجامعة القاهرة، إن مستشفى أبو الريش عندما شهد تطويرا تقدم للأطفال كما كبيرا من الخدمات على مستوى الجمهورية ومستوى دول أفريقية وعربية تتلقى علاج الأطفال بمستشفى أبو الريش.

وتابع وزير التعليم العالى أن وجود صرح طبى مثل المجمع وفى وقت قريب نشاهد حجم العمل على الأرض نثق بشكل كبير بأن معدلات التنفيذ جيدة ليكون جاهزا فى أقل من 3 سنوات لتنضم إلى منظومة الصحة فى مصر، وذلك لكون الهيئة العربية للتصنيع شريكة فى التنفيذ.

ووجه وزير التعليم العالى، الشكر إلى أسرة جامعة القاهرة بالكامل، على تطوير المستشفيات التابعة للجامعة وتطوير المعهد الجنوبى لمعهد الأورام ومستشفى طوارئ قصر العينى التى أصبحت مستشفى وليس قسم ، وقريبا سنكون أمام جامعة القاهرة الدولية ، لنقلها فى مكان جديد.