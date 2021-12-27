شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1359 طن بضائع و363 شاحنة و21 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1359 طنا بضائع عامة ومتنوعة و363 شاحنة و21 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 795 طن بضائع عامة و 139 شاحنة و 13 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 564 طن بضائع عامة و 224 شاحنة و8 ملاكي ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و8 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 101 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة وادي سفاجا فارغة متجهة إلى روسيا.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 564 طن وتصدير 38 شاحنة بحمولة 795 طن.