شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع المحاصيل الشتوية وتوزيع الأسمدة فى محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة قطاع الزراعة بمحافظة المنوفية يرافقه المهندس محمد التركاوى ـ وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية والمهندس رجب شحات غنيم ـ مدير عام الإدارة العامة للإرشاد وجهاز المكافحة بالمديرية، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزراعين ومتابعة المشروعات الزراعية على أرض الواقع.

وقام الشناوى بمتابعة الزراعات بناحية جنزور ـ مركز بركة السبع وتلاحظ إنها بحالة جيدة، وأكد على الترصد المستمر لمتابعه دودة الحشد الخريفيه وتلاحظ وجود بعض عيدان الذرة المتناثره فى الزراعات و تم التنبيه بالازالة الفورية لها حيث تعتبر من مسببات انتشار دودة الحشد للعروة الجديدة، وتم التأكيد على المتابعه المستمره ورصد أى حاله تعدى واتخاذ الاجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية وتسجيل المخالفه بالرقم القومى.

كما تم الشناوي متابعة حركه صرف الاسمدة من اليوريا والنترات، والتأكيد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين و تابع حلقه تجميع القطن وزيارة صوب الشتلات الموجوده بمديرية الزراعة وعقد اجتماعا مع العاملين بالمديرية والتقى ببعض المزراعين.