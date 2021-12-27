شكرا لقرائتكم خبر عن حديث القلب والعقل بافتتاح الرئيس السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء أن القطاع شهد ظروفا صعبة في الدولة المصرية قبل البدء في تطويره بشكل كامل، متابعا: "قطاع الكهرباء في كل شيء كان صعب جدا وفي موضوع الطاقة.. وماشيين في الطاقة ومش اقصد على الكهرباء بس.. إحنا لما اتكملنا عاوزين مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية سواء إنتاج أو توزيع أو تحكم زيها زى أي دولة متقدمة جدا في المجال".