شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب زيارتهما لمواقع العمل بمشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية اليوم، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة جامع عمرو بن العاص، ورافقهما المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.

واستمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع حدائق الفسطاط، وما تم تنفيذه من أعمال وفقا للمخطط العام للمشروع، والذى لفت إلى أن المخطط العام للمشروع يضم جامع عمرو بن العاص، والساحة الملحقة به، والسوق التى تشمل أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ومنطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهى لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادى، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

وتمت الإشارة إلى أن المخطط يضم أيضًا حديقة الاستقبال، وبيت القاهرة، ومركزا للشرطة، ومنطقة الكنائس، وممشى البستان، والمركز الإبداعى للأطفال، والمتحف القومى للحضارة المصرية، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقونى، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

وتفقد المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء أعمال التطوير بساحة جامع عمرو بن العاص، واطلعا على نسب تنفيذ الأعمال، بما فى ذلك الأعمال الخاصة بشبكة الصرف، وشبكة الرى، وزراعة الاحواض والنخيل، ومبنى خزان المياه، ومبنى الخدمات، والنصب التذكاري.

وفى نهاية الجولة أثنت المهندسة راندة المنشاوى على معدلات التنفيذ بمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتقدمت فى هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ، على ما تقدمه من جهد فى سبيل إنجاز هذا المشروع العملاق.

وبالنسبة لمشروع تطوير حدائق الفسطاط أكدت المنشاوى ضرورة الانتهاء من مسارات البحيرات، وضغط المخطط الزمنى التنفيذى للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد، نظرًا للقيمة المضافة لهذا المشروع بما سيقدمه من إطلالة فريدة على تاريخ مصر الغني.