شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات بقطاع الكهرباء فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

الرئيس السيسي يتفقد "بنبان" أضخم محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

مصر تعرب عن عميق الحزن لفقدان العالم بأسره لرئيس أساقفة جنوب أفريقيا الفخرى

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن عميق الحزن وبالغ الأسى لفقدان العالم بأسره لديزموند توتو رئيس الأساقفة الفخرى لجنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى رحل عن عالمنا أمس.





وزير الإنتاج الحربى يبحث مع "جيوشي" و"شاندونج" سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، خالد محي جيوشي العضو المنتدب بمصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل، والدكتور صن جون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج العالمية، وذلك بحضور لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين بالقاهرة والقنصل جو جين تشين والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

محمد شاكر: استثمار 355 مليار جنيه فى إنتاج الكهرباء منها 102 مليار بالصعيد

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، جهود وإنجازات الوزارة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن شبكات التوزيع هى الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا: "إجمالى الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ 2014 وحتى نهاية 2021 حوالى 355 مليار جنيه، منها 102 مليار جنيه فى الصعيد.

الأرصاد تؤكد متابعة عدم استقرار الجو المرتقبة بدقة وتعلن بيانا تفصيليا قريبا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النماذج العددية ترصد نهاية الأسبوع الحالى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.





مساعد أول رئيس الوزراء: إعادة إحياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من الرئيس

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بجولة تفقدا خلالها عددا من مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة أحياء القاهرة التاريخية، ورافقهما اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.





وزيرة الهجرة:وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بـ100ألف جنيه والاشتراك 100جنيه

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج.





وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين فى الخارج

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير 2022.





الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة" عن تطوير قطاع الكهرباء

عرضت احتفالية افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء في الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة"، والذى استعرض التطور الكبير فى قطاع الكهرباء، خلال السنوات الماضية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيفية التعامل مع ملف الكهرباء باعتباره أمن قومى، وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات، ووضع خطط عاجلة من أجل توفير هذه الطاقة دون انقطاع، فضلا عن تنفيذ أكبر مشروعات الكهرباء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.





"معلومات الوزراء": إعادة فتح المدارس وانتظام التعليم أولوية قصوى وعاجلة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اهتمامه برصد التقارير الدورية الصادرة عن مختلف الهيئات والجهات الدولية والتي تصف وتحلل واقع المجالات والقطاعات المختلفة على كافة المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، ومنها التقارير المختلفة المرتبطة بواقع العملية التعليمية.





الأرصاد تكشف عدم استقرار الطقس من الخميس إلى السبت وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس 30 ديسمبر 2021 وحتى السبت 1 يناير 2022، تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





المالية: انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال له بآفاق رحبة تسهم فى تحفيزه ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، على نحو يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.





وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي بدمياط لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





مدارس الثانوى العام تبدأ امتحان العملى فى التربية الزراعية والمجال الصناعى

بدأت المدارس الثانوى العام، عقد الامتحانات العملية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى مواد الأنشطة منها مادة التربية الزراعية والمجال الصناعى، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 22 يناير المقبل، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

التنمية المحلية: تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ عدد 40 مجزر حتى نوفمبر 2021 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 150 مجزرا يبلغ تكلفتها حوالي 1.6 مليار جنيه، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات،فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير اللحوم الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة .





الرى: جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة بالصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً جبارة وتُنفذ مشروعات كبرى في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.