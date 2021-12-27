شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشكر وزير الكهرباء: "عالم فاضل جليل حقق نقلة فى القطاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على جهوده في ملف الطاقة والكهرباء، قائلا: "فرصة النهاردة اشكر الدكتور شاكر كزميل هنا لينا وعلى الجهد اللى عمله في مشكلة من أكبر المشاكل اللى قابلتنا في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء: "مش كل مرة في الافتتاحات بنتكلم عن اللى اتعمل وبكام وكده.. إحنا النهاردة بنتكلم عن عالم جليل فاضل في التخصص.. ومن خلال جهده وعلمه يقدر يحقق نقلة في موضوع الكهرباء في مصر".