شكرا لقرائتكم خبر عن سد الشمس العالى.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع بنبان .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى، علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.