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الرئيس السيسي: "كل المشروعات الجديدة بيشتغل فيها شباب الصعيد"

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد يعمل فيها شباب الصعيد، قائلا: "المحطة الجديدة بتاعت الطاقة الشمسية بيشغلها القطاع الخاص.. وأهل الصعيد أولى للشغل فيها". 

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بالصعيد: "خلوا الناس تشوف المحطات.. الطايرة ماشية فوق المحطة 5 دقائق.. دى حاجة عظيمة.. نوفر فرصة لشباب الجامعات والمدارس لو أمكن يشوفوا الكلام ده.. والأمور في البلاد تتجه للأفضل". 

 

وتابع الرئيس السيسي موجها الحديث إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلآ: "يا دكتور شاكر بتقدم الشكر وزارة الدفاع وتدق معاهم في الفلوس".. ليرد عليه وزير الكهرباء قائلا: "تحت أمرك سيادتك.. بس أنا عندى الفلوس حاجة والشغل حاجة تانية.. وتحت أمرك سيادتك".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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