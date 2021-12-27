شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "كل المشروعات الجديدة بيشتغل فيها شباب الصعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد يعمل فيها شباب الصعيد، قائلا: "المحطة الجديدة بتاعت الطاقة الشمسية بيشغلها القطاع الخاص.. وأهل الصعيد أولى للشغل فيها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بالصعيد: "خلوا الناس تشوف المحطات.. الطايرة ماشية فوق المحطة 5 دقائق.. دى حاجة عظيمة.. نوفر فرصة لشباب الجامعات والمدارس لو أمكن يشوفوا الكلام ده.. والأمور في البلاد تتجه للأفضل".

وتابع الرئيس السيسي موجها الحديث إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلآ: "يا دكتور شاكر بتقدم الشكر وزارة الدفاع وتدق معاهم في الفلوس".. ليرد عليه وزير الكهرباء قائلا: "تحت أمرك سيادتك.. بس أنا عندى الفلوس حاجة والشغل حاجة تانية.. وتحت أمرك سيادتك".