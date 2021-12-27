شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمواطنين: مش عاوزين نغلي الكهرباء..وأحب كل واحد ياخد حقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لإنجازات القطاع خلال السنوات الماضية، مضيفا: "كانت المشكلة في 2014 إن إحنا ننتج كهرباء بس؟.. لأ .. ننتج وننقل ونخلى جودة توزيعها عالية، علشان نعمل ده اتكلف تريليون و 58 مليار جنيه بدون تكاليف مشروعات حياة كريمة ..الرقم ده لما أتحط ، كتير مننا قال هل كان مطلوب مننا ؟ هل كان فيه خيار تاني ؟ ..لأ، مشيرا إلى أن الخطة العاجلة للكهرباء تكلفت 2 مليار دولار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية: "المحاضرة دي والتقديم بتاع الدكتور شاكر موجودة على موقع وزارة الكهرباء، وتفاصيل أكتر من كده، والبيانات دي مهم انها توصل للناس، سواء الورقي والتليفزيون والراديو نتكلم عن الموضوع ده علشان الناس تعرف الحكاية ماشية إزاي.

وتابع الرئيس: "لما باتكلم مع الناس يقولوا الكهرباء غالية علينا ، صحيح ، هي غالية لكن مش عاوزين نغليها عليكم".. أحب كل واحد ياخد حقه، أنا وفرت لك خدمة، ..حوكمة إجراءاتنا اللى احنا بنعمله نستهدف منه تحصيل ولا لأ؟ لو مش بنحصله هايبقى فيه عجز مش هتقدر الدولة تتحمله..دولة ذات شأن وننمى انفسنا وندي فرصة للقطاع الخاص والصناعة إنها تنمو وتستقر، ولو مفيش كهرباء المصانع هتقفل مصانعها والعمالة هاتبقى بره والبلد دي هتتهد".