ضبط فتاة أثناء بيع مشغولات ذهبية مسروقة بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على فتاة أثناء بيع مشغولات ذهبية مسروقة بمنطقة الموسكي، وتبين قيامها بسرقتها من صاحب محل صاغة بمنطقة التبين.

ورد بلاغ لقسم شرطة الموسكي، من صاحب محل صاغة بقيام فتاة بعرض مشغولات ذهبية للبيع دون فاتورة وبثمن بخس عن ثمنها الحقيقي.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمة، وتبين إنها تدعي "رندا"، 30 سنة، وبمناقشتها عن مصدر المشغولات الذهبية، أقرت بسرقتها من صاحب محل صاغة بمنطقة التبين بأسلوب المغافلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.