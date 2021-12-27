الداخلية تكشف حقيقة استغاثة سيدة أثناء تنفيذ حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة أثناء تنفيذ أحد الأحكام القضائية.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات بالقيادة السياسية، أثناء قيام معاون تنفيذ بإحدى المحاكم بالمنصورة، بتنفيذ أحد الأحكام القضائية وتأمين قوات الشرطة له.

بالفحص تبين أن الحكم المشار إليه صادر لصالح ورثة أحد الأشخاص وآخرين وضد ورثة أحد الأشخاص وآخرين وأن موضوع الحكم إخلاء وإزالة منزل حتى سطح الأرض وتسليم الأرض المقام عليها المنزل للصادر لصالحهم الحكم، خالية من الشواغل والأشخاص بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، ويشار إلى أنه تم تأمين معاون التنفيذ، وتم تنفيذ الحكم الصادر دون حدوث ثمة تداعيات.

وأن صاحبة الحساب المشار إليه هي إحدى الورثة الصادر ضدهم الحكم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.