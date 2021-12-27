"مبروك كسبت".. حيلة شخصين لسرقة أموال عملاء البنوك في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي لسرقة أموال عملاء البنوك بالمنيا بطرق احتيالية بزعم الفوز بجوائز مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت تعرض بعض عملاء البنوك في الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

وبينت التحريات قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وقامت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا بحملة مٌكبرة؛ لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

وأمكن ضبط شخصين، مقيمان بدائرة المركز وبحوزتهما 3 هواتف محمول بفحصهم فنياً تبين أنها تحتوي " بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا -الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب -تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمُستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهما قاما بارتكاب العديد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامي، كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي والاستيلاء على أموالهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.