لطلب فدية من والدها.. طالبة تدعي اختطافها والأمن يضبطها داخل شقة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام طالبة بالبحيرة بالاشتراك مع آخرين بالادعاء اختطافها وطلب فدية من والدها.

تلقى مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بخروج ابنته طالبة 19 سنة متوجهة لكليتها بمدينة السادات بالمنوفية ولم تعد، ومحاولته الاتصال بها على هاتفها المحمول وتبين غلقه، وعقب ذلك اتصل به مجهول من هاتف ابنته أخبره خلاله أن كريمته بصحة جيدة وطلب منه مليون جنيه نظير عودتها .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كريمة المُبلغ "المتغيبة" – طالب – أحد الأشخاص، حيث اختمرت في ذهن المتهمان الثاني والثالث ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأولى من أجل التحصل على المبلغ المالي، وقام الثالث باستئجار شقة كائنة بالإسكندرية وذهبوا لتلك الشقة وقاموا باستخدام هاتفها المحمول والاتصال بوالدها ومفاوضته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين بالشقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما أضافت الـمُتغيبة بعدم تعرضها لثمة مكروه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.