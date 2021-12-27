بلاغ بالخطف يقود الأمن لكشف تشكيل عصابي للإتجار بالآثار في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قاد بلاغ بخطف سائق إلى كشف تشكيل عصابي للاتجار بالآثار في الشرقية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بخروج نجله سائق مركبة "توك توك" -مقيم بذات العنوان رفقة بعض الأشخاص ولم يعد، حيث تلقى اتصال تليفوني من نجله من رقم "مُحدد" وقرر له قيام بعض الأشخاص باحتجازه لحين حضور (أحد أصدقائه -له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) لقيام الأخير بالنصب عليهم في تجارة الآثار وذلك أثناء تواجدهم بقطعة أرض مستأجرة للمُبلغ كائنة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية في حضور نجله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص "من ضمنهم صديق المجني عليه"، لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه في النصب على المواطنين في تجارة الآثار، وقيامهم بالنصب على (مزارع -مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ولدى اكتشاف الأخير ذلك قام بالاتفاق مع 5 أشخاص على اختطاف المجني عليه من منزله واحتجازه بمنزل أحدهم مقابل مبلغ مالي اعتقاداً منه باشتراكه في واقعة النصب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط 9 متهمين من "أفراد التشكيل العصابي ومرتكبي واقعة الخطف".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتواصل مع المزارع واستدراجه والتقابل معه بالأرض المُستأجرة للمُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم شراء "مقبرة أثرية".

كما أضاف المزارع أنه عقب علمه بذلك اتفق مع باقي المتهمين على اختطاف المجني عليه، وإنه عقب تضييق الخناق عليه قاموا بإطلاق سراح المجني عليه وتبين سلامته، بمناقشته أيد مضمون ما جاء باعتراف المتهمين، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية – خزنة بها 8 طلقات لذات العيار – 2 طبنجة محدث صوت – 9 طلقات من ذات العيار – سيارتين "ملاكي").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.