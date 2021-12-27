قرار جمهوري بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتجديد ندب كل من القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من قانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2022، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

كما نص القرار على على ندب القاضي حاتم أحمد فاضل عبدالرازق عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط للعمل عضو اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه، لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2022.