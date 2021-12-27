إجراء جديد بشأن لقاح كورونا المصري.. وهذا موقفه من "أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وافقت اللجنة العلمية لتقييم نتائج البحوث الطبية الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية للمستحضرات الدوائية والحيوية بهيئة الدواء المصرية، مبدئياً على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة باللقاح المصري الجديد "إيجي فاكس".

وبحسب بيان اليوم، قالت اللجنة في قرارها: إن ما تم التقدم به في ضوء الوضع الحالي كافٍ ومقبول فيما يخص نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاص باللقاح.

وأضافت: "على أن يتم الموافقة النهائية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية بعد تقييم بروتوكول المرحلة الأولى الإكلينيكية المُقدم من الشركة من قبل اللجنة".

قدم نتائج الدراسات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وشركة "إيفا فارما" للأدوية.

وأخطرت اللجنة العلمية، الجهات العاملة على إنتاج وتصنيع اللقاح بموافقتها، على أن يتم استكمال كافة المراحل التالية الخاصة بالدراسات، من أجل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء تداول اللقاح محلياً للأغراض التجارية.

وبحسب البيان، فإن لقاح إيجي فاكس، سيتم إنتاجه وفق أعلى معايير علمية، ووفق الاشتراطات الخاصة بالتصنيع الجيد للقاحات، ومعايير منظمة الصحة العالمية، ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA.

وأضاف البيان أن الدراسات ما قبل الإكلينيكية تتضمن 6 تقارير كاملة تم تقديمها للجنة العلمية، بينها نتائج أمان اللقاح، وفعاليته على فئران التجارب، والقرود، وهي المرحلة التي تسبق التجارب السريرية البشرية على اللقاح لتأكيد فعاليته وأمانه.

ولفت إلى أن الجهود تجري حالياً من أجل العمل على تطوير اللقاح المصري الجديد «إيجي فاكس» ليكون بأعلى نتيجة وكفاءة في مواجهة تحورات كورونا الجديدة، مثل أوميكرون.