كل مشروع سد عالي على الأقل.. السيسي: خلوا الناس تشوف حجم الجهد المبذول - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات.

وأضاف خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين:" بقول لأهالى الصعيد لازم نشوف حجم الجهد المبذول وده مش "مَنّ" من الدولة، ده شغلنا وبنعمله ولو مش عملناه يبقى مقصرين".

وتابع الرئيس السيسي:"هنعمل أكثر كده، وامبارح كنا في توشكى، والزملاء اللى كانوا معانا أول مرة يدخلوا يشوفوا".

وأوضح": "خلوا الناس تشوف توشكى وشرق العوينات وغيرها، لأن بيكون فيه تشكيك على وسائل التواصل الاجتماعي في المشروعات اللي بتنفذها الدولة، خليهم يبنوا الأمل، كل مشروع ده سد عالى على الأقل".

وتابع:"عاوز الناس تشوف علشان المعنويات ترتفع والثقة تزيد بإن الدولة قادرة تاخد وتحسن وضعها وتبقى في مستويات أفضل".

وأوضح:""عاوزين ندي فرصة لشباب الجامعة والمدارس يرحوا يشوفوا ويطمنوا ان الأمور تتجه إلى الأفضل".