وزير الطيران يشارك في تخريج دفعة "كمال الجنزوري" بمعهد التخطيط القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير "الأكاديمي" و"المهنى" بمعهدالتخطيط القومي، والتى أطلق عليها دفعة "الدكتور كمال الجنزوي"، تكريما لمسيرة عطائه العلمى والوطنى، وبلغ عدد الخريجين 219 خريجا يمثلون مختلف الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن بين 11 خريجا يمثلون وزارة الطيران المدنى، والشركة القابضة للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

جاءت مشاركة وزير الطيران بدعوة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والتى أكدت في كلمتها خلال الاحتفالية أن معهد التخطيط القومي أسهم على مدار سِتة عقود في تخريج الكوادر ودعم جهودالدولة المصرية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى الحرص على أن تواكب مواد البرامج التى يقدمها المعهد الاحتياجات والمتغيّرات الوطنية والإقليمية والدولية في المجال التنموي، وبما يُلبي الاحتياجات العملية للمؤسسات التي يُمثلها الدارسون، سواء الحكومية أو غير الحكومية، بهدف تنمية تلك المؤسسات وتحسين كفاءتها بما يُعزِّز التواصل وتبادل الخبرات بين مؤسسات الدولة.

ومن جانبه أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن وجود 11 خريجا يمثلون قطاع الطيران من بين خريجي برنامجي الماجستير"المهنى" و"الأكاديمي"، يأتي في إطار خطة وزارة الطيران لدعم وتشجيع العاملين، وتدريبهم على الأساليب الإدارية الحديثة وتنميةمهاراتهم وقدراتهم بهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وثمّن وزير الطيران الدور الرائد الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في تعزيز منظومة البرامج التدريبية داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وبناء القدرات مع العمل في الوقت ذاته على تنمية المهارات لوظائف المستقبل.

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