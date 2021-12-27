شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح مشروعات فى قطاع الكهرباء بالصعيد بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد، حيث يتفقد الرئيس السيسي مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ويفتتح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، وتم فى بداية الافتتاح تلاوة آيات من القران الكريم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.