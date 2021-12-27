شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: أنفقنا مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية جامعة القاهرة التى تنظمها بمناسبة وضع حجر الأساس للمجمع الأطفال الطبى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق.

وانطلقت الاحتفالية بعد وضع حجر الأساس بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم.

ويعد مشروع إنشاء مجمع طبى للأطفال أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

ويقام مشروع المجمع الطبى للأطفال على مساحة 88 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من مبنى المستشفى الرئيس، وفندق لإقامة أهالى المرضى، ومركز التدريب، ومعهد للتمريض، وسكن للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى مبنى الخدمات الأول المخصص لغرف التكييف، والمبنى الثانى مخصص لمحطة الغازات والغلايات.

ويتضمن المشروع عددً كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة والتى تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة والتى تعد منارة الطب فى الشرق الأوسط فى 14 مجموعة من تخصصات العيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها، ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية.

واستعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تطوير المستشفيات الجامعية خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة مستشفى الطوارئ والاستقبال بالإضافة إلى تطوير المعهد القومى الأورام وميستفى قصر الفرنساوى، بالإضافة التى تطوير مستشفيات أبو الريش اليابانى والمنصورة حوالى أكثر من 10 وحدات تم تطويرها وتطوير العيادات الخارجية.

وتابع الخشت أن تم إنفاق مليار و300 مليون جنيه حجم تطوير مستشفيات جامعة القاهرة على كافة المشروعات.