شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر صحفى لرئيس اتحاد العمال لطرح رؤيته بشأن قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، مؤتمرا صحفيا، يوم الأربعاء المقبل، لعرض رؤية الاتحاد بشأن مجموعة من الملفات والقضايا الخاصة بملف العمل والعمال، والتي تتمثل فى 7 نقاط رئيسية هى: التشريعات التي يجرى مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد، الاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة.

وأوضح الجبالى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر دور العمال فى مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية، وفى مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها تحدي "كورونا"، وعرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومى للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص، فضلا عن موقف الاتحاد من المشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والافريقية والدولية.