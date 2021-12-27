شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: ممارسات الزراعة الجيدة بمصر نجحت في خفض 50% من استهلاك المياه والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تونى العتل نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إن تقييم وتوثيق ممارسات الزراعة المستدامة فى مصر، رصد العديد من الممارسات الإيجابية فى الزراعة والعديد من قصص النجاح، لافتا إلى أن تحسين تقنيات الرى أدى إلى انخفاض بنسبة 50% من استهلاك المياه والطاقة واستخدام المكافحة الحيوية لبعض آفات النخيل إلى زيادة الإنتاج بنسبة 20%.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية أوروبا (CEDARE) ، لمناقشة مخرجات تقرير الممارسات الزراعية مصر، والذى تشاركت فى صياغته كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الحكومة المصرية، متمثلة فى وزارات البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي.



جانب من المؤتمر

وأوضح المسئول الأممى أن رؤية منظمة الفاو (للأغذية والزراعة المستدامة) تركز على ضرورة أن يكون الغذاء مفيد، صحي، أمن ومتاح للجميع، ويستلزم الحصول على هذا النوع من الغذاء تبنى إدارة رشيدة للموارد الطبيعية، وطريقة تضمن الحفاظ على تكامل النظام البيئى لدعم الاحتياجات البشرية الحالية والمستقبلية. وفى هذه الرؤية يكون المزارعين والرعاة وصيادى الأسماك وسكان الريف فى قلب الاهتمام، الأمر الذى يتوافق تماماً مع الأولويات الوطنية وتوجهات القيادة السياسية فى مصر، من خلال العديد من المبادرات التى تدعم توفير حياه كريمة للسيدات والشباب والرجال فى الريف المصري.

وأكد نحن بحاجة إلى توسيع وتسريع الانتقال إلى الأغذية والزراعة المستدامة التى تضمن توفير المزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن استعادة خدمات النظام البيئية التى تعتمد عليها الزراعة لافتا إلى أن برنامج التعاون الوطنى بين منظمة الفاو ومصر CPF يركز على العديد من المحاور ن أهمها دعم: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية من خلال تعزيز استراتيجية زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة المروية فى الأراضى القديمة والأراضى المستصلحة حديثا و تعزيز إدخال التقنيات والممارسات الحديثة والمستدامة والذكية مناخياً فى قطاعى الزراعة والري.