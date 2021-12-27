شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. التعليم العالى تعلن زيادة النشر العلمى بالمعهد القومي للمعايرة بنسبة 42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشار التقرير إلى ارتفاع معدل النشر للأبحاث العلمية لعام 2021 ليصل إلى 137 بحثا (بنسبة زيادة 42.70 %) مُقارنة بالعام الماضي، حيث تم نشر عدد 96 بحثًا فقط فى عام 2020، وذلك طبقًا لقاعدة البيانات للنشر الدولى Scopus، كما ارتفع أيضًا مُعدل الاستشهاد للأبحاث إلى 2225، بالمُقارنة بعدد استشهادات بلغ 1626 استشهادًا خلال عام 2020.

ولفت التقرير إلى التعاون العلمى بين المعهد والجامعات والمراكز البحثية المصرية فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى ارتفاع "مُعامل هيروش" للمعهد إلى (47) فى 2021 بالمقارنة بالعام الماضى (42)، وكذلك ارتفع مؤشر الوزن القياسى للاستشهاد Field Weighted Citation Impact إلى 1.64 مُقارنة بـ 1.16 خلال العام الماضي، بزيادة قدرُها 29.3%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد قُدرات القياس المُعترف بها دوليًا للمعهد بالمجالات العلمية المختلفة، حيث وصلت إلى 82 قدرة قياس مُعترف بها دوليًا عام 2021، بالمُقارنة بعدد 41 قدرة قياس بالعام الماضي

ولفت التقرير إلى المشروعات البحثية المُمولة من STDF بقيمة 1.55 مليون جنيه، بعنوان "تشخيص الخلايا البيولوجية بدون إضافة صبغات باستخدام تقنية تطوير الطور الكمي"، وكذا مشروعات التعاون المُشتركة بين المعهد القومى للمُعايرة والاتحاد الأوروبي، خلال عام 2019 بقيمة 15000 يورو.

وأشار التقرير إلى مُشاركة المعهد القومى للمُعايرة فى فعاليات المشروع الإقليمى المُمول من المعهد الألمانى للمترولوجيا (PTB) مع عدد من الدول العربية (الأردن – لبنان – فلسطين)، لمدة ثلاث سنوات، فى الفترة من 2017 حتى 2020 بتكلفة إجمالية تُقدر بـ 1.5 مليون يورو؛ بهدف زيادة الاستفادة من خدمات البنية التحتية لتعزيز التجارة وحماية المستهلك، مع التركيز على القياس فى بلدان مُختارة فى منطقة الشرق الأوسط، كما شارك المعهد فى المشروع الثنائى مع المعهد الألمانى PTB تحت عنوان: "تقوية المترولوجيا فى مصر لتحسين القدرة التنافسية والإمكانات التصديرية للشركات".

وأوضح التقرير ببدء مشروع جديد عام 2021 بتمويل قدره مليون يورو منحة مُقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن أعمال الدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذى يهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتصدير وزيادة فُرص العمل بالدولة.

كما قام المعهد باستضافة وتنظيم المؤتمر الدولى الثالث للهيدروجين وتكنولوجيا خلايا الوقود، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2021، وبحضور عدد 40 مُشارك من المُتخصصين فى هذا المجال، كما أصدر المعهد العدد الأول من مجلة علوم المترولوجيا لشهر يوليو 2021، وجارى الإعداد لإصدار العدد الثاني.

وفى إطار الخدمات القومية لجميع الجهات بالدولة، تم إصدار أكثر من 13 ألف شهادة مُعايرة واختبار وتنفيذ عدد (236) برنامج كفاءة فنية، خلال العام الحالي.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الوزارة تتبنى سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكداً أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة، ويؤكد التعاون الدولى لمعهد المعايرة، وزيادة نشره العلمى فى المجلات المفهرسة عالميا، وخدماته القومية لمؤسسات الدولة الدور الفاعل للمعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة فى خدمة قطاعات التنمية بالدولة.