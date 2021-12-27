شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 1578 شاباً.. واستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1578 شاباً، منهم 36 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2981 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة، و949 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 34 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وتم تحويل 17 شكوى للقضاء، و 4 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 71 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ28 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4550 عاملا .

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 340 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقد ندوتى توعية للعمال حضرها 30 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 85 منشأة، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 41 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 89 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.