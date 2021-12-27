شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نقل جثمان شاب على نفقة الدولة إثر تعرضه لأزمة قلبية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

. القاهرة - سامية سيد - كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، بالتعاون والتنسيق مع القنصلية العامة لنقل جثمان الشاب المصرى أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفى بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وتقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام فى الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالى بالقنصلية أحمد رجائي.

وقال نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية: أن القنصلية العامة أصدرت قرارا بشحن ونقل جثمان الشاب المتوفى فى السعودية أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد إلى مصر على نفقة الدولة، بمجرد مناشدة من أحد أهالى المتوفى بأن تتولى الدولة تكاليف شحن الجثمان.

وأوضح عادل حنفى أن القنصلية العامة فى الرياض أوصت بنقل الجثمان إلى مصر على أن تتحمل جميع تكاليف ونفقات تجهيز وشحن جثمان الشاب المتوفي، علما أن الجثمان سيكون معه خاله كمرافق ويدعى عبدالسلام مجاوب عبدالسلام.

ونوه نائب رئيس اتحاد عام المصريين فى السعودية إلى أن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفى بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

ولفت إلى أنه صدر على الفور أمر بدفن الجثمان فى ظل عدم وجود أية شبهة جنائية، كما لم يوجه خاله أية اتهامات لأى طرف، وأمر كذلك بنقل الجثمان بعد التأكد من خلوه من الأمراض الكاروتينية.

وذكر حنفى أن الشاب المتوفى من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير فى مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.

وجدد نائب رئيس اتحاد المصريين شكره مرة أخرى لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالى بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.