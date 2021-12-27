شكرا لقرائتكم خبر عن فاز بجائزة التميز الحكومى و أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1 - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.
3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.
4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.
5-الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.
6- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.
7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.
8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.
9-اطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".
10- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح اكبر قدرات بالعالم.