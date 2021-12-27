وكيل الأزهر يدعو إلى تبني الأساليب ‏العلمية في التخطيط للحياة ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن التخطيط ضرورة من ضرورات الحياة، بدأ ‏مع الإنسان منذ خطواته الأولى على ظهر ‏الأرض، وإن تفاوتت درجاته باعتبارات الزمان ‏والمكان والإنسان، إلا أن التاريخ يثبت أن الأمم ‏التي تجعل التخطيط أسلوبا للحياة يمكنها أن ‏تتدارك أخطاء ماضيها، وأن تدير واقعها، وأن تتنبأ ‏بمستقبلها، موضحًا أن التاريخ شاهد على أن ‏التخطيط من مميزات الحضارة الإسلامية، فهو مبدأ ‏ديني بامتياز.‏

وأوضح وكيل الأزهر خلال كلمته باحتفالية خريجي برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني، التي نظمها المعهد القومي للتخطيط، أن ‏التخطيط ونظرياته وأدواته وأنواعه باب من العلم يجب أن نهتم به، وأن ما نعيشه اليوم ‏من ‏ثورة ‏معرفية وتكنولوجية في كل مناحي الحياة يوجب على مؤسساتنا أن تحرص على أن ‏تكون ‏الأمة ‏كلها أفرادًا ومجتمعات صاحبة خطة طموحة وواقعية، لبناء مستقبل مشرق.‏

واختتم وكيل الأزهر كلمته بأن فكرة التخطيط ليست فكرة مستحدثة، وإنما هي سنة ربانية ‏مطلوبة مع كل عمل حتى وإن ‏كان ‏صغيرا ويسيرا، مبينًا أنه تتأكد الحاجة للتخطيط عند مباشرة ‏عمليات التغيير الكبيرة التي ‏تتبناها ‏المؤسسات أو الدول، فلا تطور للمجتمعات، ولا مستقبل لها ‏دون تخطيط محكم، بل إن الأمم ‏الحية هي ‏التي تتأمل الماضي، ‏وتدرك الواقع، وتخطط للمستقبل، داعيا ‏الجميع إلى ‏تبني الأساليب ‏العلمية في التخطيط للحياة حتى تنعم بلادنا بغدٍ مشرق.‏