"شنق نفسه عشان بيحبها".. كيف أنهي "طالب أبو النمرس" حياته بغرفة نومه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتحر شاب في العشرين من عمره داخل مسكنه في قرية تابعة لمركز أبوالنمرس، بشنق نفسه بحبل غسيل بسبب فشله في الارتباط بابنة خاله تاركًا رسالة لوالديه يعتذر فيها عن انتحاره شارحا فيها سبب إقدامه على هذه الخطوة بعد رفضهم ارتباطه بمحبوبته لصغر سنه.

في حلقة جديدة من "رسائل ما قبل الانتحار" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نتطرق إلى تفاصيل انتحار صاحب الـ 17 عامًا بعد تركه رسالة مؤثرة قلب الانتقال إلى العالم الآخر.

"سامحيني أنا بحبك يا آية.. وإنتي الوحيدة اللي حبتها طول عمري.. عايزك تسامحيني إنتي وأبويا وأمي".. آخر كلمات كتبها "حسن.م" 17 عامًا، قبل انتحاره شنقًا بحبل غسيل داخل منزله بمنطقة أبو النمرس.

منذ سنوات كان "حسن" قد وقع في غرام ابنة خاله، والذي رسم في أحلامه أنها ستكون زوجته المستقبلية، حتى دفعه الأمر إلى التقدم لخطبتها في سن صغير، معتقدًا أن صلة القرابة قد تكون سببًا كافيًا لإقناع أهل محبوبته للموافقة عليه.

لكن أسرة "آية" رفضت ارتباطه بها، لصغر سنه، ولكونه غير مناسب لها، ما تسبب في مرور الشاب بحالة نفسية سيئة، ظلت تلاحقه لفترة طويلة، حتى بدأ صاحب الـ 17 عامًا في التفكير في التخلص من حياته.

الفكرة التي راوضت الطالب هي شنق نفسه والتخلص من حياته وقام بعمل مشنقة لنفسه بحبل غسيل في جنش السقف داخل غرفة النوم، ثم قام الشاب بترك رسالة مؤثرة إلى أهله ومحبوبته كي يسامحوه على فعلته بالتخلص من حياته.

مضمون الرسالة التي تركها الشاب داخل غرفته تضمنت جملاً مؤثرة "تركت الحياة حيث لا أجد لها معنى دون حبيبتي "آية" .. سامحيني فكنتي حبي الوحيد ولم أستطع الحياة بدونك ".

الشاب الذي ارتكب فعلته خلسة، ظل أهله غير مدركين ما يخطط له نجلهم، إلى أن تفاجئوا ببقائه داخل غرفته لساعات طويلة دون أي صوت أو استجابة منه لندائهم المستمر عليه، حتى قرروا اقتحام غرفته لتقع عليهم الصدمة كالصاعقة من هول المنظر "كان مشنوق بحبل وقاطع النفس".

تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت ذكرت أن المنتحر يدعى "حسن. م" 17 عاما، وأنه تخلص من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية بعد فشله في الارتباط بابنة خاله، فقرر شنق نفسه والتخلص من حياته وقام بعمل مشنقة لنفسه بحبل غسيل وقتل نفسه.

وأمر مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.