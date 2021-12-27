شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد فى قلب الدولة.. 3.217 مليار جنيه لتطوير قطاع الإسكان بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة المنيا، نقلة نوعية كبيرة فى العديد من المجالات، من خلال مشروعات عملاقة تجرى على أرض المحافظة منها ، مشروعات الإسكان وتطويرالمناط غير الأمنة، بجانب مشروعات قطاع الاستثمار.

وشهد قطاع الاسكان خلال السبع سنوات الماضية، نقلة كبيرة وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان، 3 مليار و 217 مليون جنيه، منها إنشاء 277.5 عمارة،إسكان اجتماعي -محور تمليك -أكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بإجمالي 6260 وحدة سكنية، و160 محل استثماري، بتكلفة 809 مليون و500 ألف جنيه وفي قطاع تطوير العشوائيات تم تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، 38 عمارة، بإجمالي 814 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بتكلفة 102 مليون جنيه وتطوير منطقة أبو هلال من خلال إعادة تأهيل شبكات المرافق ، صرف صحي، ورصف، وإنارة، بتكلفة 15 مليون و700 ألف جنيه .

كما يجري حاليا مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، بتكلفة 77 مليون جنيه، أما المشروعات الاستثمارية تضم انشاء المنطقة الحرة للصناعات النسيجية بالمطاهرة على مساحة 306 فدان، وتم تخصيص اعتمادات مالية بمبلغ 300 مليون جنية للبدء في الدراسات والتصميمات المطلوبة، وهي تمثل المستقبل الواعد لأبناء المحافظة بما ستوفره من فرص عمل حقيقة ودفع لعجلة التنمية بالمحافظة.