شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يؤيدون مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية الطاقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تؤيد مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة؟"، أيد آراء القراء مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.

نتيجة الاستطلاع وأيد 80% من القراء مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، بينما رفض 20% موضوع الاستطلاع.