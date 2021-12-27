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%80 من القراء يؤيدون مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية الطاقة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تؤيد مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة؟"، أيد آراء القراء مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.


نتيجة الاستطلاع

وأيد 80% من القراء مقترح التعديل التشريعى لتعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، بينما رفض 20% موضوع الاستطلاع.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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